“Manfredonia Vetro, PD vicino ai lavoratori”

Di:

Manfredonia, 14 giugno 2018. Le novità emerse, in questi giorni, relative alla ManfredoniaVetro, ci portano ad esprimere alcune considerazioni al riguardo. A partire dalla fine del 2014, quando fu annunciata la progressiva chiusura del sito, il Partito Democratico di Manfredonia è stato sempre in prima linea, dalla parte dei lavoratori, in tutte le Istituzioni.

Abbiamo sempre seguito la vicenda con attenzione, anche e soprattutto nei periodi più bui, ricercando con le Istituzioni di competenza, la soluzione migliore, affinché si potesse ridare lavoro e dignità alle oltre 200 persone impiegate nel sito e alle loro famiglie. La ripartenza del sito è sempre stata al centro delle richieste, in questi anni, perché la sua riapertura rappresenta una rilancio dell’economia territoriale.

Il buon lavoro svolto sinergicamente tra le diverse Istituzioni si è dimostrato proficuo, e, finalmente, dopo iniziali difficoltà, due multinazionali hanno mostrato forte interesse per l’acquisizione del sito.

Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, e, a prescindere dalle polemiche di questi giorni, invitiamo i nuovi rappresentati istituzionali, espressione di maggioranza di Governo, a non trascurare la questione e a porre le eventuali istanze al MiSE, in difesa degli interessi dei lavoratori.

Il Partito Democratico di Manfredonia non trascurerà la vicenda e continuerà a stare sempre dalla parte dei lavoratori, perché si possa arrivare in breve tempo ad una soluzione ottimale per il rilancio di quel sito.

Michela Quitadamo

Segretaria Partito Democratico – Manfredonia