Meteo. Ancora instabilità tra Puglia e Basilicata

Bari, 14 giugno 2018. Meteo, stamani, giovedì 14 giugno 2018, il tempo peggiora su tutto il Sud-Est raggiunto da una circolazione instabile, alimentata da correnti più fresche. Giornata che trascorrerà con cielo irregolarmente nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise con acquazzoni sparsi, a prevalente carattere temporalesco. Fenomeni che a tratti risulteranno di forte intensità nel pomeriggio, specie al confine tra Basilicata e Puglia con locali grandinate e colpi di vento. Temperature in generale diminuzione su valori gradevoli. Ventilazione in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali con mari tendenti a mossi, specie l’Adriatico.

Venerdì 15 Giugno

Instabilità con rovesci intermittenti e locali temporali, clima fresco

VENERDI‘: persiste una fase instabile sulle nostre regioni di Sud-Est. Giornata caratterizzata da qualche schiarita alternata ad annuvolamenti irregolari tra Puglia, responsabili di rovesci e qualche temporale, più frequenti nelle ore pomeridiane. Temperature gradevoli che non subiranno particolari variazioni, massime diurne comprese tra 22 e 25 gradi. Ventilazione fino a moderata dai quadranti nord-occidentali con mare Adriatico mosso, poco mosso lo Ionio.

Sabato 16 Giugno

Spiccata variabilità sul Sud-Est con rovesci intermittenti alternati a pause asciutte

SABATO: la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Nello specifico su Daunia, Tavoliere e litorale adriatico meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; su murge e litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sul Salento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperature minime stabili, con estremi di 19°C; massime in aumento, con punte di 27°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.