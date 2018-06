“A me piace il sud”, Manfredonia Nuova “Riflessione sulla ‘Questione Meridionale'”

Di:

Manfredonia, 14 giugno 2018. L’Associazione Culturale e Politica Manfredonia Nuova propone una riflessione sulla “Questione Meridionale”, oggi più che mai attuale, attraverso l’incontro con Alessandro Cannavale, autore con Andrea Leccese del saggio “A me piace il Sud”.

Il lavoro problematizza la questione meridionale dal punto di vista economico, sociale, culturale e politico, presentandola non come problema locale, ma come questione nazionale.

Significative le parole dell’autore: “Il sud ha bisogno della potenza lirica del desiderio e del sogno. Del coraggio della lotta e della forza di chi spera e dispera. Di chi spera nei colori che prendono vita sotto la luce e sono sogno e ispirazione. Di chi dispera nel soccorso salvifico e si nutre della forza sorgente dal disincanto. Di chi sospetta e diffida degli imbonitori, delle elemosine urlate e delle soluzioni banali…”.

Vi invitiamo il giorno 15 giugno ’18, ore 18.45, presso lo Yachting Club Marina del Gargano – Porto turistico Manfredonia molo di ponente – ad incontrare l’autore, che nutre le sue analisi scientifiche di una profonda passione civile, politica e poetica.

Manfredonia 13 giugno 2018

Ins. Enrica Amodeo

Presidente Associazione

Manfredonia Nuova