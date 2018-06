Pizzicati a svuotare casse distributori. 2 arresti e 1 denuncia a San Giovanni

Di:

Foggia. Nella notte di lunedi scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno tratto in arresto Luigi Mazzamurro, cl. ’79, residente a Monte Sant’Angelo, commerciante, incensurato, insieme ad un minore, residente nello stesso comune, e hanno denunciato in stato di libertà un secondo minorenne, anch’egli, nonostante l’età, già noto alle forze dell’ordine, tutti responsabili, in concorso, di furto aggravato.

I malfattori, introdottisi nell’ ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, avevano forzato le serrature di sicurezza di 10 distributori automatici, per poi asportare una somma di denaro di circa 400 euro. L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare i ladri e recuperare la somma asportata, oltre a sottoporre a sequestro gli arnesi utilizzati per commettere il furto.

Mazzamurro è stato condotto nel proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, mentre il minore arrestato è stato accompagnato nell’istituto di pena minorile “Fornelli” di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it