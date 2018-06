Ripartono i laboratori all’Info Point del Comune di Peschici

Di:

Peschici. A partire dal 25 Maggio 2018, il Comune di Peschici ha avviato il progetto di qualificazione e potenziamento dell’Info Point mediante la misura di finanziamento regionale POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 ASSE VI AZIONE 6.8, per cui il Comune è risultato beneficiario con il massimo punteggio su scala regionale e 20.000€ di stanziamento. Il progetto ammesso a finanziamento oltre alle ordinarie attività di informazione ed accoglienza turistica, prevede la realizzazione di particolari attività di animazione nei locali dell’Info Point. “Abbiamo ideato un calendario di appuntamenti dedicati a target specifici, sulla base dei dati sulle presenze turistiche rilevati nel corso dell’anno precedente” dichiara Antonella Biscotti, referente dell’Associazione La Città Bianca ONLUS, gestore del servizio, “nello specifico le attività previste per Giugno e Settembre saranno rivolte a coppie e stranieri, mentre in Luglio e Agosto ci dedicheremo alle famiglie ed ai più piccoli”. Domenica 17 Giugno il primo laboratorio con

degustazione dedicato all’olio extravergine di oliva, la domenica successiva, il 24 Giugno, si prepareranno liquori e infusi garganici, entrambi i laboratori, per esigenze logistiche, sono a numero limitato (10 pax), pertanto è vivamente consigliata la prenotazione al 0884964966.