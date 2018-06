Sequestri per 1 milione di euro a imprenditore cinese a Prato

Di:

Firenze. La Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per un milione di euro, emesso dal Tribunale di Prato, su proposta del Direttore della DIA, nei confronti dell’imprenditore cinese Chen Xia, nato nel 1971 nello Zhejiang (RPC) e residente a Prato da molti anni.

A carico del Chen gravano, tra l’altro, diverse condanne per reati di natura fiscale, per violazione delle norme inerenti l’introduzione e l’impiego di manodopera clandestina, nonché per commercio di merce contraffatta.

Inoltre, nel 2010 è stato arrestato in quanto facente parte di un’associazione a delinquere composta da 21 persone e dedita al contrabbando di enormi quantità di tessuti provenienti dalla Cina, introdotti in Italia attraverso la frontiera slovena di Koper, mediante false dichiarazioni doganali d’importazione.

Le indagini economico-finanziarie condotte dalla DIA, sul suo conto e su quello dei suoi familiari, hanno accertato l’esistenza, nel tempo, di un tenore di vita e di movimentazioni di capitali, nonché di investimenti immobiliari, sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dichiarate e, quindi, ritenuti il frutto delle citate attività illecite poste in essere.

L’odierno sequestro ha interessato consistenti somme di denaro e saldi di conti correnti, anche intestati alla società D.G. Tex Import Export S.r.l., di cui Chen risulta rappresentante ed amministratore.