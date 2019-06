Basket. Primo colpo Angel Manfredonia: è Antonio Kraljić

Di:

Manfredonia, 14 giugno 2019. Inizia con il botto il mercato dei ‘nuovi acquisti’ della Basket Angel Manfredonia. Infatti, alla corte di Coach De Florio la forte guardia croata Antonio Kraljić.

Nella stagione appena conclusa, Kraljić ha militato nel roster della Diamond Foggia, dove ha ricoperto le vesti di principale terminale offensivo della compagine.

Con ben 693 punti realizzati nel campionato di C Silver (regular season e playout) 27,7 punti di media a gara, il giocatore si presenta a Manfredonia da capocannoniere, un biglietto da visita di tutto rispetto.

Completano il quadro di questa guardia classe 1993 un carrier high di 43 punti contro Santeramo; solo una volta in 25 match disputati, compresi play-out, non è andato in doppia cifra realizzativa.

Kraljić è stato capitano del KK Zagreb che ha vinto l’Eurolega giovanile giocando con Dario Saric e Mario Hezonja, oggi oltreoceano in Nba.

La società formula un caloroso benvenuto ad Antonio Kraljić, esprimendo soddisfazione per l’accordo raggiunto.