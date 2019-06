“Festa della Musica” a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 14 giugno 2019. Il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia e il Parco Archeologico Santa Maria di Siponto, diventano il palcoscenico ideale per lo svolgimento de “La Festa della Musica 2019”.

La Festa, in programma in tutta Italia il prossimo 21 giugno, è organizzata da MIBAC, SIAE e AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), con l’intento di trasmettere un messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità attraverso l’arte e le note. L’obiettivo è l’esaltazione di tutte le forme artistiche all’interno delle location culturali. La musica e l’arte divengono i contenuti degli attrattori culturali, messi a disposizione del pubblico con lo scopo di migliorarne ed esaltarne appieno la fruizione.

PROGRAMMA

Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia

Ore 19:00 – 20:30 P resentazione dei lavori site specific realizzati per il Castello di Manfredonia dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani 1 + Maiorano”

resentazione dei lavori site specific realizzati per il Castello di Manfredonia dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani 1 + Maiorano” Ore 20:30 – 22:00 Seguirà il Concerto nella Piazza d’armi del Castello di Manfredonia eseguito dall’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Don Milani 1 + Maiorano” composta da 70 musicisti.

Apertura straordinaria sino alle ore 23:00 con ultimo ingresso alle ore 22:00

Parco Archeologico Santa Maria di Siponto

In occasione della Festa e per ampliare l’offerta culturale anche dopo il concerto, il Parco Archeologico sarà visitabile con un’apertura straordinaria sino alle ore 00:30 con ultimo ingresso alle ore 23:30.

L’ ingresso è gratuito per le manifestazioni organizzate in entrambi i luoghi della cultura.

Info:

Castello di Manfredonia

Tel: 0884.587838

Mail: pm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it

Parco Archeologico di Santa Maria di Siponto

Tel: 331.9137971

Mail: pm-pug.parcosiponto@beniculturali.it

Fb Museo Nazionale Archeologico Manfredonia e Parco archeologico di Siponto

Polo Museale della Puglia

Via Pier l’Eremita 25b – 70122 Bari

Ufficio Rapporti con la Stampa

Tel: +39 0805285217 – 5274 – 5276

Mail: pm-pug.comunicazione@beniculturali.it