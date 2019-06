Festa farina e folk, appunti per una biografia essenziale

Di:

Foggia, 14 giugno 2019. La formazione popolar/tradizionale Festa Farina e Folk di San Marco in Lamis nasce agli albori degli anni ottanta con lo scopo di riproporre la bellezza dei canti tradizionali del paese d’origine, con l’ausilio di una strumentazione essenziale composta da chitarra battente, mandolino e percussioni varie provenienti dalla tradizione contadina del posto. Attingono, per le loro scelte di repertorio, dal volume, uscito qualche anno prima, curato da Raffaele Cera dal titolo “Canti popolari di San Marco in Lamis” il quale, grazie alle trascrizioni musicali fornite dal M° La Porta, agevola loro l’opera di apprendimento.

Pubblicheranno nella metà degli anni ottanta due audio cassette. La prima, “Canti popolari di San Marco in Lamis Vol.1” rappresenta senz’altro un evento senza precedenti nella storia musicale del paese poiché per la prima volta vengono pubblicati quei canti che finora circolavano soltanto oralmente. Il risultato è notevole grazie all’impegno di una formazione che ne provvede il giusto equilibro emozionale attraverso una scelta di brani che verosimilmente rappresentano la parte più nota del repertorio tradizionale.

Il secondo lavoro dal titolo “La luna inte lu puzze”, prosegue sulla stessa traccia del precedente anche se vi appare per la prima volta un brano di recente composizione (Caruvunella, scritto da Leonardo Aucello, peraltro uno pezzi dei più belli). Anche in questo caso il lavoro è superbo sotto tutti i punti di vista.

Al termine di questa esperienza il gruppo si sfalda e resterà disunito per almeno quindici anni dopodiché nella metà del duemila si ricompone sulla base di un nuovo profilo musicale. Al gruppo subentrano musicisti nuovi che portano nuova linfa ma anche idee che superano il concetto di tradizione finora espresso con una certa ortodossia di fondo. La contaminazione tra tradizione, folk e pop si rivelerà vincente poiché i nuovi brani, quasi interamente originali, acquistano in brillantezza.

I due compact che ne derivano (L’omonimo del 2007 che reca in copertina la figura del brigante, e “Terra Rumeja” del 2012) sono il frutto di una sintesi tra parole e musica che anche in questo caso non ha uguali nella storia musicale del nostro paese per qualità compositiva e intento narrativo. La canzone popolare si impregna di nuovi suoni, nuovi arrangiamenti ma sostanzialmente rimane se stessa, sempre bella e seducente come d’altronde è sempre stata.

Luigi Ciavarella