Foggia, agente investito: adesso è caccia al responsabile

C’è sconcerto, amarezza e tanta rabbia tra colleghi, familiari e amici di Pierluigi Rizzi, il vicesovrintendente della Polizia Locale di Foggia investito ieri sera in via Capitanata nel corso di un controllo interforze nel quartiere Borgo Croci.

Il segretario provinciale della Uil Fpl Stefano Berardino chiede alla ‘Squadra Stato’ di aiutare la polizia locale a rintracciare al più presto i responsabili “a costo di mettere a soqquadro l’intero quartiere”.

Anche i vertici nazionali, regionali e cittadino dell’organizzazione sindacale hanno espresso solidarietà e vicinanza all’agente investito durante l’espletamento del proprio lavoro. Per il segretario generale Michelangelo Librandi si è trattato di “un atto vile e criminale che condanniamo con forza e ci spinge a continuare nella nostra battaglia volta a garantire sicurezza e adeguati diritti ai lavoratori della polizia locale”.

Per Giuseppe Vatinno e Luigi Giorgione, rispettivamente segretario generale della Puglia e di Foggia, “al di là del terribile gesto di inciviltà del conducente alla base dell’incidente, quanto accaduto fa suonare l’ennesimo campanello d’allarme sulla condizione degli agenti della polizia locale in servizio in tanti comuni del territorio, costretti a barcamenarsi tra carenze ataviche di personale, scarsezza di risorse e turni spesso sfiancanti, dovuti alla scellerata politica dei tagli verticali messa in atto negli ultimi anni. I lavoratori della polizia locale non sono agenti di serie B, ma prestano un servizio essenziale per la quotidianità delle nostre comunità locali, che deve essere svolto in condizioni di dignità e sicurezza”.

“Voglio ringraziare i tanti cittadini foggiani e amici che in queste ore mi stanno mandando messaggi di solidarietà e di augurio nei confronti del collega investito a Borgo Croci” ha concluso Berardino.