Foggia, nuovo questore Sirna: «Priorità evacuare il ghetto» (foto)

Si è insediato a Foggia il nuovo questore a capo degli oltre 700 poliziotti in servizio in città e Capitanata. «Paolo Sirna, 56 anni, originario di Capo d’Orlando (Messina), sposato e con due figlie, è nella Polizia dal 1988. Ad Agrigento» si legge nella nota diffusa dalla Questura «ha svolto l’incarico di vicario del Questore per poi trasferirsi a Perugia e ricoprire lo stesso ruolo. E’ primo dirigente della Polizia di Stato dal 2006».

fonte https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1150030/foggia-nuovo-questore-sirna-priorita-chiudere-il-ghetto.html

fotogallery Enzo Maizzi