L’avvocato Innocenza Starace risponde a StatoQuotidiano relativamente ad all’articolo pubblicato da una testata giornalistica locale, che insinuerebbe un coinvolgimento dell’ex assessore con esponenti della criminalità organizzata.

“Io, avvocato Innocenza Starace, non ho niente a che fare con la mafia. Non sono imputata né indagata in alcun processo e non sono il difensore del signor Tommaso Tomaiuolo.

A seguito di un ulteriore incontro con la Direzione Distrettuale Antimafia posso sostenerlo con certezza. Come con certezza affermo che non esistono segnalazioni a mio carico di violazioni deontologiche.

La captazione ambientale di cui la testata scrive, avviene tra due persone che non hanno nulla a che fare con me e a cui non posso impedire di parlare di me, come purtroppo non ho potuto impedire alla testata giornalistica di parlare malamente di me.

Nei miei 33 anni di professione non ho mai portato informazioni per conto di nessuno a nessuno.

L’articolo è volutamente fuorviante e fa pensare che io abbia un ruolo in questa captazione, che come detto, non mi riguarda. Agirò in tutte le sedi legali consentite per ottenere la punizione di tutti coloro che hanno ritenuto con determinazione di infangare la mia persona. Chiederò la punizione ed il risarcimento del danno nei confronti della testata giornalistica e di tutti coloro che hanno condiviso e commentato la notizia dandola per vera, senza esercitare alcuna verifica di quanto veniva scritto.