Le reliquie di S. Bernadette agli “Ospedali Riuniti” di Foggia

Di:

Foggia. Foggia accoglierà dal 17 al 20 giugno p.v. le spoglie di S. Bernardette Soubirous e la statua pellegrina della Madonna di Lourdes, in occasione dei 175 anni dalla nascita e i 140 anni dalla morte della santa francese, alla quale apparve per la prima volta la Madonna, l’11 febbraio 1858.

Tre i “luoghi simbolo” che ospiteranno le reliquie per la venerazione di S. Bernadette:

-la Basilica Cattedrale, chiesa madre della diocesi e cuore della città;

-il Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, centro di cura e di sollievo per i malati oltre che di

formazione scientifica per tanti giovani prossimi medici e infermieri;

-la Parrocchia B.M.V. del Rosario, sita in via A. Guglielmi, 8/a

Le reliquie di S. Bernadette, segno di speranza e di conforto per tutti i malati, saranno presenti agli “Ospedali Riuniti” di Foggia nella giornata di mercoledì 19 giugno 2019 con il seguente programma:

ore 8.30: Arrivo delle reliquie e breve momento di preghiera sul piazzale antistante il plesso Maternità.

ore 9.00: Celebrazione di accoglienza delle reliquie e della statua pellegrina presso la Cappella “San

Giovanni Di Dio”

ore 10.30: Peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes nei reparti di Oncologia e di Pediatria

ore 16.30: Peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes nel reparto di Neuropsichiatria Infantile

ore 17.30: Incontro con tutti gli operatori sanitari nella Cappella “San Giovanni Di Dio”

ore 18.30: Celebrazione Eucaristica

ore 19.45: Liturgia di congedo e partenza delle reliquie e della statua pellegrina verso la Parrocchia

B.V.M del Rosario

“La permanenza per un giorno delle reliquie di S. Bernadette agli “Ospedali Riuniti” di Foggia ha suscitato grande entusiasmo nella Direzione Strategica – ha commentato il Dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Generale del Policlinico di Foggia. Mentre numerosissimi pellegrini si recano a Lourdes per venerare la Vergine Maria apparsa alla fanciulla Bernardette, questa volta la statua pellegrina del santuario di Lourdes e le reliquie della Santa saranno presenti a Foggia e, in particolare, presso la nostra Azienda Ospedaliero – Universitaria. L’evento sta a rappresentare la grande sensibilità che gli “Ospedali Riuniti” dimostrano quotidianamente nell’assistere i pazienti sotto tutti gli aspetti, anche con la cura e l’assistenza spirituale.”