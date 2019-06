Manfredonia. Cittadini “Le villette ce le ripuliamo noi” (FOTO)

, 14 giugno 2019. LE FOTO parlano chiaro, anche più della semplice ma perentoria didascalia che le accompagna: .VIA BEATO Angelico fa parte di un comprensorio edilizio a nord di Siponto, per trarlo dall’abbandono si sono attivati i cittadini che al danno subiscono anche la beffa: il danno di avere le villette e le aiuole abbandonate ricettacoli di rifiuti e di tutto di più con tutte le conseguenze facilmente immaginabili; la beffa di pagare le tasse ed anche in misura esagerata, per un servizio che non viene reso e poi essere costretti, per quella necessaria tutela dell’igiene e dell’ambiente, a occuparsi personalmente sostituendosi a chi avrebbe dovuto provvedere.

CITTADINI fai da sé. Un esercizio che si va diffondendo per arginare in qualche modo l’abbandono e il degrado del verde, delle aiuole che ospitano piante ornamentali ormai rinsecchite. Un esercizio di buona volontà e senso civico che non basta a far fronte ad una situazione che dilaga su tutto il territorio. Da un capo all’altro della città e ancor peggio nella periferia appena fuori dell’abitato. Qualche esempio: Vanni Salcuni posta una foto del fossato del castello sede del Museo nazionale archeologico, che mostra l’erba oltre l’altezza di un cane che vi si trova con questa didascalia: <Una prateria nel fossato del castello>; Massimo Notarangelo così commenta: “Tutto intorno a questa città è una steppa incolta”; Claudio Di Norscia avverte “occhio alle zecche”. Ma il pericolo in agguato non riguarda solo l’igiene, c’è anche quello, così come segnalato, degli incendi con gravi conseguenze incontrollabili.

MACROSCOPICA è la situazione tanto eclatante quanto disarmante della scogliera sulla strada per Siponto, appena dopo il porto turistico, trasformata in una landa di acquitrini, ammassi di alghe, canneti e erbacce varie che oltre a deturpare un tratto altamente panoramico del viale che lo costeggia, determina condizioni di degrado inammissibili. Su Siponto stendiamo un velo pietoso: anche qui l’iniziativa di privati non riesce a mascherare le brutture dilaganti. Il comandante Marasco a parte, non sono chicche ricercate col lanternino, ma espressioni di un sentimento che deborda imperioso da tutta la città che connotano una realtà raccapricciante andatasi accumulando negli anni di completa dimenticanza di una città dalle mille potenzialità mortificate e che si vorrebbe, questo lo spirito delle denunce, recuperata alla sua bellezza.

UNA REALTA’ di certo sovrapposta artificiosamente che nasconde e deforma la realtà autentica, straordinaria di una città che patisce l’indifferenza fin qui demagogicamente espressa. Se si vorrà avviare, così come pare si stia cercando lodevolmente di fare da parte di alcune associazioni coalizzate, un serio e concreto discorso di rilancio e valorizzazione del meglio e del bello che il territorio offre, occorre cominciare dal basso, da quei tasselli che sono la base per la ricostruzione di una cultura che comprenda armonicamente le diverse branche che la compongono, turismo in testa.

Michele Apollonio