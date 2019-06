Manfredonia, Press Tour con i giornalisti

Di:

Non puoi comprare la felicità, ma puoi comprare un gelato. Ed è praticamente la stessa cosa.

Il turismo è una grande risorsa, porta ricchezza, visibilità ad un territorio, per questo si valorizza e si incentiva con misure fatte ad ok per ogni attività. In Italia sono tanti i luoghi turistici che attirano turisti da ogni parte del mondo: da Nord a Sud, passando per il Centro, ci sono posti splendidi che andrebbero visitati assolutamente.

Inizia bene il Press Tour Manfredonia 13 – 16 giugno 2019 organizzato da “Manfredonia in Rete – Contratto di Rete degli operatori turistico-commerciali” e “Gal DaunOfantino”

Con l’ accoglienza all’Infopoint Gal Daunofantino e in Piazzetta Mercato con aperitivo benvenuto c/o “InPiazzetta”, visita guidata al Castello, Centro storico, Chiese del Centro Storico a cura di ProLoco Manfredonia,. A seguire con Manfredonia by night e degustazioni c/o Pasticceria Gelateria Bramanthe e per finire check in Hotel e cena c/o RegioHotel Manfredi

I giornalisti invervenuti, Rossella Iannone, Raffaella Martinotti, Vincenzo Petraglia, Raffaella Parisi , Riccardo Lagorio, Ivana Zambianchi, Rocky Malatesta, Monica Viani, Loredana Del Ninno, Laura Calogero, Marco Mariani, hanno preso nota mstrando interesse per le nostre prelibatezze.

La pasticceria – gelateria Bramanthe a Manfredonia ha illustrato agli operatori turistici con professionalità la preparazione, l’originalità e l’infinita varietà di gelati presenti nella pasticceria Bramanthe a Manfredonia

Oggi la visita al nuovo fiore all’occhiello “il Porto Turistico”