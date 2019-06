Caos procure, Lotti a Zingaretti: “Mi autosospendo dal Pd”

Di:

“Caro segretario, apprendo oggi dai quotidiani che la mia vicenda imbarazzerebbe i vertici del Pd. Il responsabile legale del partito mi chiede esplicitamente di andarmene per aver incontrato alcuni magistrati e fa quasi sorridere che tale richiesta arrivi da un senatore di lungo corso già coinvolto – a cominciare da una celebre seduta spiritica – in pagine buie della storia istituzionale del nostro Paese”.

“I fatti – dice – sono chiari. Tu li conosci meglio di altri anche perché te ne ho parlato in modo franco nei nostri numerosi incontri. Ma io, caro segretario, non partecipo al festival dell’ipocrisia. Sono nato e cresciuto come uomo di squadra. E non so immaginarmi in altro ruolo. Per questo l’interesse della mia comunità, il Pd, viene prima della mia legittima amarezza. Ti comunico dunque la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita. Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. No. Lo faccio per il rispetto e l’affetto che provo verso gli iscritti del Pd, cui voglio bene e perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere e nessuna paura di attendere la verità”.

“La verità è una sola e l’ho spiegata ieri – conclude – non ho fatto pressioni, non ho influito nel mio processo, non ho realizzato dossier contro i magistrati, non ho il potere di nominare alcun magistrato. Chi dice il contrario mente”.

Sulla decisione di autosospendersi, interviene l’europarlamentare dem Carlo Calenda: “Esistono i processi ed esistono i comportamenti, quando i comportamenti sono gravi ed evidenti il giudizio politico (sia ben chiaro) non può aspettare la sentenza definitiva. Valeva per la Marini sui concorsi e per Luca sui magistrati”.

“Decisione di Lotti generosa e non dovuta”, commenta la senatrice Pd Simona Malpezzi. Mentre il senatore Ernesto Magorno aggiunge: “Non posso non rimarcare la generosità di Luca Lotti che mostra, alla prova dei fatti, di essere un gigante in confronto di tanti altri”.