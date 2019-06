Rapine sull’asse Foggia-Salerno, sconti di pena in Appello per gli imputati

Di:

Rapine dal foggiano alla provincia di Salerno: sconti di pena in appello per alcuni degli imputati. I giudici hanno rideterminato le pene per lo scafatese D.C. a 14 anni e 10 mesi; per A.C. a 17 anni e 6 mesi, per A.D.S. , 5 anni e 8 mesi, A.P. , 4 anni e 6 mesi, S.D.R. ad 1 anno e 8 mesi, P.P. ad 1 anno e 4 mesi, L.D.C. , 1 anno e 6 mesi, mentre per C.B. , 1 anno e 8 mesi.

Sullo sfondo l’inchiesta “Last day”, concentrato su un gruppo che si muoveva tra Nocera, Sarno, Salerno, Foggia, Napoli, Verona ed in Germania. L’inchiesta portò all’iscrizione di ben 22 indagati, con nove esecuzioni di custodia cautelare in carcere e otto ai domiciliari, e due obblighi di presentazione. L’operazione fu condotta dagli agenti del Servizio centrale operativo e dalle Squadre mobili di Salerno, Napoli, Foggia e Verona, con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine di Napoli e Pescara.

fonte, articolo completo https://www.salernotoday.it/cronaca/scafati-rapine-salernitano-assalti-sconti-appello-blindati-14-giugno-2019.html