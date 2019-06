La risposta di Innocenza Starace: “Basta fango, non c’entro niente con la mafia”

L’avvocato Innocenza Starace risponde così all’articolo pubblicato da una nota testata giornalistica locale, che insinuerebbe un coinvolgimento dell’ex assessore con esponenti della criminalità organizzata.

“Io, avvocato Innocenza Starace, non ho niente a che fare con la mafia.

Non sono imputata né indagata in alcun processo e non sono il difensore del signor Tommaso Tomaiuolo.

A seguito di un ulteriore incontro con la Direzione Distrettuale Antimafia posso sostenerlo con certezza.

Come con certezza affermo che non esistono segnalazioni a mio carico di violazioni deontologiche.

La captazione ambientale di cui la testata scrive, avviene tra due persone che non hanno nulla a che fare con me e a cui non posso impedire di parlare di me, come purtroppo non ho potuto impedire alla testata giornalistica di parlare malamente di me.

Nei miei 33 anni di professione non ho mai portato informazioni per conto di nessuno a nessuno.

L’articolo è volutamente fuorviante e fa pensare che io abbia un ruolo in questa captazione, che come detto, non mi riguarda.

Agirò in tutte le sedi legali consentite per ottenere la punizione di tutti coloro che hanno ritenuto con determinazione di infangare la mia persona.

Chiederò la punizione ed il risarcimento del danno nei confronti della testata giornalistica e di tutti coloro che hanno condiviso e commentato la notizia dandola per vera, senza esercitare alcuna verifica di quanto veniva scritto.

La redazione ha volutamente creato confusione tra il ruolo dell’avvocato e quello dei clienti. Durante tutta la mia lunga carriera ho difeso qualunque persona si sia rivolta a me e mi abbia retribuito. Il diritto alla difesa è garantito dalla Costituzione.

Non temo affatto il vaglio della Commissione d’inchiesta della Prefettura di Foggia sulle possibili infiltrazioni mafiose all’interno dell’amministrazione del Comune di Manfredonia, perché sono certa che avranno la cultura e l’intelligenza per comprendere il ruolo dell’avvocato.

Invierò il presente comunicato alla redazione del giornale in questione, con richiesta di rettifica immediata e chiedo un ravvedimento operoso a tutti quelli che, tratti in inganno dall’articolo, hanno condiviso lo stesso o lo hanno commentato. Ovviamente ho già rappresentato quanto accadutomi agli organi competenti e invierò mie note anche alla Commissione di indagine.

Voglio sottolineare che mai, nella mia vita, ho subito un simile vergognoso attacco personale.

Nonostante ciò assicuro che continuerò nel mio impegno professionale, civile e politico, per il bene comune, l’ambiente e la giustizia sociale, pertanto non mi sento assolutamente un ex e non sono PERDUTA!

Avv. Innocenza STARACEAllego uno stralcio di bellissimo articolo di Roberto Saviano sulla macchina del fango. Anche lui come me, come Giovanni Falcone, come Don Peppe Diana, come il presidente Napolitano e tanti altri personaggi pubblici, sono stati attaccati, infangati.

Che cos’è la macchina del fango? È delegittimazione, attacco personale, screditamento attraverso il gossip, gogna pubblica di fatti privati come un calzino color turchese. È un sistema semplice e antico che funziona talmente bene da diventare regola: chi si pone contro certi poteri, finirà infangato.

Critichi? Ti opponi? Sarai delegittimato. Si attiva una macchina fatta di dossier, di giornalisti conniventi, di politici faccendieri che cercano attraverso media e ricatti di delegittimare gli avversari. Spesso si giustificano con la scusa dell’inchiesta. Ma esiste una differenza fondamentale tra diffamazione e inchiesta. L’inchiesta raccoglie una molteplicità di elementi per mostrarli al lettore. La diffamazione prende un singolo elemento privato e lo rende pubblico. Non perché si tratti di un reato e nemmeno di qualcosa che tiene al ruolo pubblico della persona nel mirino. Ma la mette in difficoltà, la espone, la costringe a difendersi.

Così il fango intimidisce, ostacola la partecipazione, invita a evitare di rovinarsi l’esistenza. Utilizza ogni cosa: un talento, un coraggio, un’ambizione, un’aspirazione alla bellezza. Qualunque cosa attenti alla selezione alla rovescia che è prevalsa nella vita pubblica, e che deve garantire la durata dei peggiori.

Il gossip, paroletta che vuole rendere leggera la brutalità della maldicenza e rendere carina la liquidazione della discrezione, è oggi uno strumento estorsivo sulla vita personale, un racket sulla privacy. Perché il fango mira alla tua sfera più intima. Ti costringe a difenderti da ciò che non è né colpa né crimine, ma solo la tua vita privata.