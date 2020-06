Carapelle, accusate di maltrattamenti a bambini: indagate 4 maestre

Carapelle, 14 giugno 2020. Dei presunti atti di “violenza fisica e morale” ai danni di alcuni bambini sarebbero stati commessi in una scuola dell’Infanzia comunale di via Fiume a Carapelle, tra l’ottobre del 2018 e l’aprile del 2019. Indagate quattro maestre, presunte responsabili degli atti in questione, provenienti dai comuni di Orta Nova, Stornarella e Foggia. Tra queste, anche una docente di sostegno.

La denuncia, giunta ormai alla Procura della Repubblica, sarebbe stata presentata dai genitori dei bambini che hanno subito le violenze. Il fatto che gli atti venissero compiuti in una scuola, da persone investite del ruolo di educatori, costituisce per legge un’aggravante. Ai sensi dell’art. 61 ter del Codice Penale, infatti, le maestre avrebbero commesso il fatto “con abuso di autorità”.

I reati contestati. Maltrattamenti nei confronti dei bambini, offese alla loro dignità di persone; le maestre avrebbero invitato gli altri compagni ad offenderli gridando: “Vergogna, Vergogna!”, sottoponendoli poi ad atti di violenza fisica e morale con schiaffi, sculacciate, spintoni, colpi in testa; pare li alzassero in piedi e poi li sbattessero a terra. Atti, questi, ripetuti più volte nell’arco dell’anno scolastico, come si diceva, 2018/2019. Ad oggi risulterebbe giunta a compimento la fase preliminare ed istruttoria delle indagini. Si attende ora il giudizio.