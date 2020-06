Manfredonia, 14 giugno 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano.it, volevo solo segnalare che quelle transenne segnalatevi circa 40 giorni fa sono ancora là, in via Gargano e in via Pulsano, e solo per diritto di cronaca una buca di pari entità è stata riparata in meno di una settimana. Forse perché la buca si trovava in piazza Marconi? Allora c’è una Manfredonia di serie A e una di serie B ?”. E’ quanto reso noto con una lettera inviata a StatoQuotidiano.it.

FOTO BUCA PIAZZA MARCONI MANFREDONIA, 14 GIUGNO 2020

FOTO TRANSENNE VIA GARGANO – VIA PULSANO FEBBRAIO 2020