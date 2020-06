, 14 giugno 2020. Come anticipato, il servizio CUP di Foggia verrà preso in carico da Sanitaservice: in allegato la delibera del Direttore Generale dell’ASL Foggia, n. 826 del 5 giugno 2020.

“Si ricorda che il 10 giugno scorso si è tenuta la famosa riunione, tanto pubblicizzata da Borraccino con annessi e connessi per internalizzare il 118. Infatti nel suo video pubblicato dal suo social network asseriva che le ASL potevano dare il via al famoso processo tanto agognato dagli operatori 118 rimasti fuori dalla Sanitaservice. Domani è Lunedì. Toccherà a noi? Ai posteri l’ardua sentenza”. Lo scrivono in una nota inviata a StatoQuotidiano.it gli operatori del servizio 118 gestito dalle associazioni di volontariato.