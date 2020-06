Manfredonia, “A prime cumenione de na volte” (foto)

. Maggio e giugno sono i mesi che nelle chiese parrocchiali si celebrano come da tradizione i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima. Un tempo le ragazze e i ragazzi che facevano la prima comunione (per chi se lo poteva permettere) venivano festeggiati in famiglia con i loro parenti, con lauti pranzi e regali in oro (collanine, braccialetti e orecchini).

Ricordo che nel 1957 feci la prima comunione insieme a mia sorella Gina, che era di un anno più piccola di me. Mia madre quel giorno ci svegliò di buon mattino per lavarci a turno “pe stregghiarce dalla chepe ai pite”. All’epoca si faceva il bagno in grosse tinozze di zinco. Qualche giorno prima della Comunione, mi ero confessato da un prete che mi conosceva benissimo e sinceramente avevo difficoltà a raccontargli tutte le “marachelle” i peccati mortali e veniali che avevo commesso insieme ai miei amici.

Sempre il giorno prima della comunione, mio padre mi portò dal barbiere, un certo Michele D’Errico detto “Calòcce”, persona spiritosa e grande invalido della prima guerra mondiale, in una bottega solitamente fumosa perché frequentata da anziani che “peppiavene i zecàrle” (fumavano sigari). Questi, mi rasò i capelli quasi a zero con una macchinetta azionata a mano che pizzicava terribilmente, e mi lasciò un solo ciuffettino d’avanti come si usavano portare i capelli in quegli anni: “i capille alla Umberte”. Ricordo che dopo avermi tagliato i capelli e messo la cipria con un pennello dietro la nuca, come da antica usanza, mi diede il ben servito con un piccolo schiaffetto dicendo: “vedime, azzecche u cuzzètte”. Solitamente nelle botteghe da barbiere il benservito al cliente veniva effettuato dal ragazzo di bottega, dietro il comando del capomastro: “ragazzo oppure uagliò spazzola!”. Questi con una scopetta spazzolava ben bene tutti capelli dal vestito del cliente, che gli elargiva solitamente una piccola mancia.

La domenica mattina, giorno della mia prima comunione, mio padre fece venire “a carrozze pu cavalle” con il cocchiere a prenderci a casa. Questi, che era tra l’altro amico di mio padre, ci accompagnò da via Gian Tommaso Giordani dove abitavamo fino alla chiesa Stella Maris. Durante il percorso il cocchiere fece salire sulla carrozza anche altri bambini due che dovevano fare la prima comunione sempre nella stessa Chiesa. Ci riunimmo tutti insieme maschietti e femminucce nel salone delle suore di Santa Madre Giovanna Antida Thouret dell’Orfanotrofio “Stella Maris”, da dove in processione ci portarono in fila indiana fino all’altare della Chiesa. Il rito religioso fu celebrato dal parroco don Nicola Angiulli insieme vice-parroco, l’amato e compianto don Antonio Ricucci con il quale facemmo la prima comunione.

Dopo il rito religioso in Chiesa, e una breve festicciola nel salone delle suore “Stella Maris”, le nostre catechiste ci portarono alla villa comunale per la foto ricordo. Prima del pranzo a casa, mia sorella grande Elena, ci portò da zia Luigia, sorella di mio padre che abitava di fronte la Chiesa Stella Maris. Rimanemmo amareggiati io e mia sorella perché “a Zzuje” la zia ci offrì solo un caffè, con il quale nel berlo rischiammo anche di sporcare i vestiti che avevamo indossato per la prima comunione. Dopo il pranzo consumato a casa con i miei genitori e con i fratelli e le sorelle, nel pomeriggio, mia sorella Elena, ci accompagnò per le case di alcuni parenti, dove oltre agli auguri, baci e carezze, i nonni, gli zii e le zie ci diedero qualche soldino.

Sempre in quegli anni, era usanza far partecipare le ragazze e i ragazzi che avevano fatto la prima comunione a processioni varie, in particolare a quella del Corpus Domini e anche a qualche malaugurato funerale di qualche bambina, dove le amichette della defunta seguivano il feretro indossando l’abito bianco della iniziazione all’Eucarestia.

Un tempo i vestiti che le ragazze e i ragazzi indossavano per la prima comunione venivano cuciti a mano da sarte e sarti locali o dagli stessi familiari. In molte famiglie numerose, i vestiti indossati nel primo incontro con Gesù Eucarestia si conservavano e si adattavano per farli indossare ai fratelli o sorelle più piccoli, il giorno della loro prima comunione. In alcune famiglie numerose dove regnava sovrana la miseria, le bambine e bambini facevano la comunione senza il tradizionale vestito di iniziazione all’Eucarestia. Sempre il giorno della mia prima comunione, il parroco della chiesa Stella, regalò ad ogni bambino un santino in ricordo della prima comunione, e una medaglietta in alluminio “de stagnarille” sulla quale era impressa a rilievo una Madonnina, legata ad un nastrino che mettevamo vicino la giacca del vestito. La maggior parte dei ragazzi che per la prima volta si avvicinavano all’ostia consacrata, indossavano il vestito con giacca e pantalone lungo o corto (nero, grigio o bianco) con piccola cravatta o papillon di color grigio o bianco, scarpe e calze bianche o nere abbinate al vestito, guanti bianchi un fazzoletto nel taschino della giacca. Al braccio sinistro era usanza mettere una fascia da braccio che rendeva ancora più elegante il vestito. Mentre il vestito femminile della prima comunione, un tempo si confezionavano in organdis e rifiniti in trina, con copricapo, poi nel tempo si sono usate e tuttora si utilizzano le tuniche bianche ed altri vestiti anche molto costosi.

Ricordo, sempre in quegli anni, che la penitenza più grande di noi ragazzi che ci piaceva giocare al pallone in ogni dove (con partitelle di calcio interminabili utilizzando palle bianche di gomma ma anche confezionate con pezze), era quella di andare alle lezioni di catechismo in parrocchia controvoglia o in ritardo; e ogni volta con la minaccia delle catechiste “i segnurine bbezzoche” che se superavamo un certo numero di assenze, di non fare la prima comunione. Tra i catechisti ricordo una certo Domenico Prencipe, che noi ragazzini chiamavamo “u maestre”, cattolico fervente e persona mite, che aveva grandi difficoltà di deambulazione.

In alcune Chiese come la Stella Maris, Croce, Carmine, Cattedrale, nelle sale delle rispettive parrocchie era usanza “de fe l’augorje e de i cumblemende ai uagnine c’avevene fatte a prima cumenione”, insieme ai rispettivi parenti, catechiste e suore, offrendo loro pasticcini ed altre leccornie. Ricordo che la mattina del giorno della comunione, dovevamo andare a digiuno in chiesa e sinceramente a mezzogiorno “a fianghétte abbattòve” avevamo fame. Quel giorno, però, la maggior parte delle mamme preparava a casa un succulento pranzo con “i maccarune pa carne a rrajò (maccheroni con carne a ragù) arricchito con pasticcini ed altre leccornie preparate nei giorni precedenti per la festa della prima comunione del figlio o della figlia.

Da molti anni, le cose sono cambiate. Dagli anni ’70-‘80, i ragazzi che fanno la prima comunione o cresima vengono festeggiati in chiassosi e affollati ristoranti, dove si mangia come se si partecipasse ad un pranzo matrimoniale e dove molto spesso parenti e amici pur di apparire e per non essere tacciati di morti di fame dai familiari della bambina o del bambino che ha fatto la prima comunione: “che ma jesse ditte, ca jeme cume i miserabbele, pi mene mmene” fanno debiti pur di acquistare e portare regali costosi e molte volte inutili.

Tuttora, alla fine del pranzo, la festa di prima comunione o cresima si conclude con la torta e le bomboniere ai parenti e amici partecipanti al banchetto. La maggior parte delle persone presenti al ristorante, prima che inizi il pranzo omaggiano con gli auguri il bambino o la bambina che ha fatto la prima comunione, con un regalo in danaro, braccialetto, collanina con crocifisso e orecchini d’oro, oppure telefonino, orologio e tablet per giochi vari, quest’ultimi molto graditi e apprezzati dai ragazzi dei nostri tempi.

(A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 21.05.2017)

FOTOGALLERY