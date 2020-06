Scenari unici e mozzafiato, sono quelli del Gargano (fotogallery Matteo Nuzziello)

Previsione meteo Puglia domenica, 14 giugno

DOMENICA: correnti più fresche in quota occidentali innescheranno condizioni di variabilità diurna specie nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi. Mattinata soleggiata, poi nel pomeriggio un nuovo aumento della nuvolosità cumuliforme interesserà l’Appennino, Murge e Puglia con possibilità di brevi e isolati acquazzoni su Molise orientale, Murge e Gargano. Temperature in flessione; venti deboli di brezza con mari poco mossi.

Commento del previsore puglia

WEEKEND SOLEGGIATO, NUOVA FASE PIÙ FRESCA E INSTABILE A INIZIO SETTIMANA

La temporanea espansione di un promontorio interciclonico darà luogo ad un weekend sostanzialmente stabile e ampiamente soleggiato sulle nostre regioni meridionali, fatta eccezione per sterili velature in transito e qualche addensamento cumuliforme in sviluppo nelle aree interne nel corso del pomeriggio, segnatamente su Murge, Gargano e Termolese. Si tratterà di una breve tregua che verrà seguita da un nuovo peggioramento del tempo a inizio settimana: con la fascia degli anticicloni ancora sbilanciata sugli estremi settori settentrionali del Continente europeo, infatti, una nuova goccia fredda in quota scivolerà tra l’Adriatico e i Balcani, innescando il ritorno di rovesci e temporali diurni nelle aree interne montuose di Molise, Basilicata e Puglia, in un contesto termico ancora lievemente inferiore alle medie stagionali in presenza di una moderata ventilazione settentrionale. (fonte: 3bmeteo.com)