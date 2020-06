Maturità: domani sorteggio per l’esame

(ansa). Le commissioni, formate da 6 docenti interni e da un presidente esterno, formuleranno i calendari dei colloqui. Ogni commissione sorteggerà una lettera dell’alfabeto e da lì si procederà in ordine alfabetico. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giornata, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa. La sessione dell’esame di Stato inizierà mercoledì 17 giugno alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.