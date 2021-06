Melfitani: “Dare una mano a chi si prende cura dei cani randagi”

L’ordinanza n. 12 del 9 giugno scorso emanata dal sindaco Agostino De Paolis ha suscitato varie proteste. Prevede, al punto 3, quanto segue: “È vietato somministrare sul territorio Comunale alimenti di ogni genere ad animali vaganti, eccetto che su aree private. Chi effettua la somministrazione abituale di alimenti a cani e gatti randagi è obbligato alla custodia degli stessi e grava sulla sua persona ogni altro obbligo alla stregua del proprietario di animali, ivi compresa la registrazione all’anagrafe e la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi”.

A questo proposito interviene Anna Rita Melfitani, presidente dell’associazione “Guerrieri con la coda” di Foggia. “Conobbi l’attuale sindaco di Accadia qualche anno fa durante un intervento in una campagna nell’agro di Foggia. viveva un anziano che collezionava carcasse di cuccioli sparse ovunque e di altri cuccioli che morivano di stenti. Ricordo che l’anziano, ogni volta che cercavamo di mettere in salvo quegli animali veniva fuori con un fucile e ci rincorreva e noi eravamo costretti ad adescare gli animali di notte dalle cunette lungo il perimetro della proprietà. Di pazzie ne abbiamo fatte tante! Bene un giorno intervenimmo con l’ausilio delle forze dell’ordine e si presentò a me Agostino De Paolis, una persona gentile, molto disponibile e piena di amore verso gli animali. Per la questione dell’anziano ci sentimmo spesso per risolvere la situazione di quei poveri innocenti”.

“Oggi mi domando- prosegue Melfitani-: ma si parla della stessa persona? Cosa può accadere nella mente di chi diventa amministratore? Io oggi mi chiedo che fine ha fatto quella persona tanto amante del mondo animale? Per lui come potrebbero sopravvivere questi animali senza cibo e acqua? Avrà inventato qualcosa? Non penso. Ma il sindaco sa che “i suoi animali”, perché sono i suoi, potrebbero diventare aggressivi, e allora sì che sarebbero problemi per lui? Non penso che lui lo sappia.

Oggi mi sento di dire al sindaco De Paolis di ritirare quella ordinanza e di iniziare a dare una mano ai cittadini di buon cuore che se ne prendono cura. Quanta crudeltà in questa ordinanza.

Siamo pronti con la penna in mano per andare avanti e far valere i diritti di chi non ha voce. Grazie all’avvocato Antonio Vigiano che ci supporterà”.

Anna Rita Melfitani, presidente dell’associazione “Guerrieri con la coda” Foggia.