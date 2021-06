Collegio degli esperti di Emiliano, riconferma per Lusi e Cataneo

E’ stato nominato il Collegio degli esperti del presidente Emiliano. Sono 43 i suoi componenti, di cui la maggior parte riconfermati rispetto alla prima nomina.

Da Foggia i nomi in elenco sono quelli di Patrizia Lusi, presidente della Asp Zaccagnino, componente del cda di InnovaPuglia, candidata alla Regione nella lista “Con”.

“Per me è una riconferma – dice Patrizia Lusi- si tratta di elenco di tecnici e non di politici”. Riconfermato anche Pasquale Cataneo: “Sono componente del comitato che si occupa del Pon sulle infrastrutture e reti, in particolare mi occupo della seconda stazione di Foggia”. Primo in elenco è Albano Carrisi. Dalla Capitanata anche il medico Gianfranco Gentile di Cagnano Varano e Mario Morlacco, dirigente pubblico, di Lucera. “Incarico conferito ‘intuitu personae’ e gratuito”, precisa Cataneo.