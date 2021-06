(www.sanmarcoinlamis.eu). In meno di mezz’ora distrutto il “Parco Avventura” di Borgo Celano a San Marco in Lamis. Un incendio, di probabile natura dolosa, ha praticamente raso al suolo l’intera area rischiando di far saltare per aria anche una cabina del gas metano.

Sul posto sono intervenuti subito gli uomini della protezione civile capitanati da Michele Augello e dal sindaco Michele Merla.

Solo pochi giorni fa un grosso palo di legno, con tanto di piattaforma aerea, era ceduto sotto il peso dell’abbandono e dell’incuria.

Finisce così – in fumo – la travagliata storia del Parco Avventura delle polemiche costato diverse centinaia di migliaia di euro a carico dei contribuenti.