STATOQUOTIDIANO.IT. Foggia, 14 giugno 2021.“Giuseppe Conte può essere la nostra guida e ci aspettiamo una spinta sul suo territorio che è il suo territorio”. Con Guido Di Paolo, organizer del M5s su Foggia, si discute dell’attività dei pentastellati dal 2019 in poi, dopo le comunali e le politiche.

Come stanno i pentastellati cittadini dopo che l’esperienza della “Singer”, storico meetup, ha allontanato alcuni attivisti diventati, nel tempo, i vostri principali avversari?. “Siamo uniti nel bene comune, il M5s in città è in una fase di riorganizzazione, l’assenza di una struttura ha dato i suoi problemi”. Dagli Stati Generali a oggi, sono cambiate molte cose ma quel modello proposto mesi fa dal territorio è ancora valido: “Incontri fra noi, gruppi di lavoro, responsabili per aree di competenza, su questo stiamo lavorando.

Dobbiamo riprendere ad ascoltare la base nelle sue dinamiche quotidiane. Ci confrontiamo con tutti, alcuni hanno fatto delle critiche più o meno motivate, ci impegneremo per recuperare energie ma, diversamente, non ne faremo un dramma, ci rivolgeremo a chi ha voglia di mettere in campo energie costruttive”.

Lucera, Manfredonia e qualche strappo alle regionali, Di Paolo ricorda che il “lavoro per le ammnistrative è completamente diverso da quello per le politiche, e su questo il M5s deve cominciare a lavorare. Finora c’è stata un po’ di confusione perché ognuno va sul territorio e si organizza su quello che il territorio chiede”.

Per quanto riguarda l’alleanza con il Pd “non c’è entusiasmo per un’alleanza strutturale a Foggia, è un interlocutore privilegiato come possono esserlo altre realtà” .

Nemmeno due anni di opposizione dagli stessi banchi consiliari “hanno dato soddisfazioni in termini di armonia per le continue fughe in avanti di alcuni consiglieri”. Serve anche più confronto con i portavoce, non solo a livello locale ma soprattutto con i parlamentari, una possibilità che deve essere meglio valorizzata. Rivendicano la mozione di sfiducia a Iaccarino come primo passo verso la fine dell’amministrazione Landella.

Paola Lucino, 14 giugno 2021