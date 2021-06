Emiliano “La variante Delta ci preoccupa molto. A rischio l’immunità di gregge”

Bari,14/06/2021 – (repubblica) “Stiamo seguendo molto attentamente la variante Delta che è la variante indiana. La variante Delta ha ricominciato a fare contagiati in Inghilterra, c’è un focolaio a Brindisi che è stato strettamente monitorato, speriamo di aver individuato tutti i soggetti contagiati. La variante Delta ci preoccupa molto perché potrebbe essere meno sensibile ai vaccini e quindi potremmo non avere a ottobre l’effetto favorevole dell’immunità di gregge”: lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna 2021 contro gli incendi boschivi.

Il governatore è anche intervenuto sulla campagna vaccinale. “Il generale Francesco Paolo Figliuolo ci ha assicurato che, nonostante il cambio di strategia sulle seconde dosi AstraZeneca, il rifornimento di vaccino Pfizer e Moderna sarà comunque sufficiente anche per fare le seconde dosi così come è stato consigliato dal ministero della Salute. “Chi volesse, però, fare la seconda dose sempre con AstraZeneca – ha chiarito Emiliano – avrà questa possibilità, fermo restando che l’atto della vaccinazione è l’atto del singolo medico che valuterà caso per caso”. (repubblica)