Manfredonia, 14 giugno 2021. Nel weekend appena trascorso, gli uomini e le donne della Guardia sono stati impegnati su tutto il litorale di competenza, a tutela e salvaguardia della vita umana in mare e sulle spiagge, prese d’assalto da turisti e cittadini.

Diversi i controlli effettuati, indirizzati a verificare il rispetto della nuova ordinanza di sicurezza balneare emanata in data 11.05.2021 dalla Capitaneria di porto di Manfredonia ed in particolare il rispetto da parte dei natanti e imbarcazioni delle zone di mare riservate alla balneazione.

La normativa, infatti, prevede che nella fascia dei 200 metri dalle spiagge ovvero 100 dalle scogliere a picco il tratto di mare sia interdetto alla navigazione dei mezzi nautici al fine di scongiurare un pericolo per eventuali bagnanti.

Le ultime attività di verifica hanno portato all’elevazione di 3 verbali amministrativi per un importo pari a circa 700 euro. Particolare attenzione è stata posta dai militari sul rispetto dell’ordinanza 8 del 2017 “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del

circondario marittimo di Manfredonia”, emanata per disciplinare le attività diportistiche, tra cui l’uso di acquascooter, kitesurf e flyboard, che si svolgono sul litorale di competenza.

In questo caso le verifiche poste in essere hanno portato, nelle ultime due settimane, all’elevazione di 5 verbali ad utilizzatori di acquascooter per un importo totale pari a 1.145,00 euro.

Si ricorda a tutti gli utenti del mare di consultare sempre le ordinanze di sicurezza emanate dalle locali Capitanerie di Porto e che la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia opera 24h su 24h, 7 giorni su 7, e può essere contattata telefonicamente attraverso il “numero per le emergenze in mare” 1530 per le sole emergenze in mare oppure al numero 0884/583871-2 (CP Manfredonia) e 0884/708791 (CP Vieste) per eventuali segnalazioni.