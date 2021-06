“A Foggia non esistono cosiddetti organizer titolati a parlare per M5S. Nessuno infatti può parlare a nome del Movimento, tranne i portavoce delegati a farlo. È bene non ergersi a ruoli che non competono, soprattutto quando non si parla a titolo personale, bensì a nome di un movimento. Siamo sorpresi e stigmatizziamo questo tipo di comportamenti che generano confusione sul territorio, in merito alle posizioni ufficiali del Movimento, perché assunti da chi non è delegato a farlo”.

Di Paolo (M5s): “Pd è un interlocutore, nessun entusiasmo su alleanza strutturata”

Così in una nota di replica i portavoce foggiani del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, Mario Furore, Giorgio Lovecchio e Marco Pellegrini dopo l’intervista di Stato Quotidiano a Guido Di Paolo.