Manfredonia, Lungomare del Sole: transito veicoli ad alcune categorie

Manfredonia, 14/06/2021- ORDINANZA N. 72 DI CHIUSURA DEL LUNGOMARE DEL SOLE, DALL’INCROCIO CON VIALE OZITA SINO ALL’INGRESSO DEL MOLO DI PONENTE, COMPRESO VIALE KENNEDY . MODIFICA E INTEGRAZIONI.

IL COMANDANTE Premesso che: Con Ordinanza n. 64 del 28.05.2 021, si autorizzava la ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l., con sede in Manfredonia (Fg) sulla S.P. delle Saline, Km 0,900 , in qualità di azienda esecutrice dei lavori di manutenzione delle reti idriche per conto dell’Acquedotto Pugliese, alla chiusura totale del traffico veicolare del Lungomare del sole, dall’incrocio con Viale Ozita sino all’ingresso del Molo di Ponente, compreso viale Kennedy, ciò al fine di provvedere con urgenza alla riparazione di un tronco della fogna nera, onde scongiurare disservizi pe r l’utenza , disagi alla c i r colazione e lo sversamento di liquami nel tratto marino prospiciente;

L ’Acquedotto Pugliese , con nota del 09.06.2021 pervenuta a mezzo Pec e assunta al protocollo generale del Comune con n. 24274, comunicava che, a causa di impr evisti verificatisi durante i lavori, si era resa necessaria una pror oga degli stessi dal giorno 13 .06.2021 fino al giorno 18.06.2021;

Con Ordinanza n. 72 del 10.06.2021, si autorizzava la proroga della chiusura totale del traffico veicolare del Lungomar e del sole, dall’incrocio con Viale Ozita sino all’ingresso del Molo di Ponente, compreso viale Kennedy, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del tronco fognario sopramenzionato;

Preso atto che , in seguito alla proroga della chiusura del tratt o di strada interessato dai suddetti lavori, pervenivano al Comando di Polizia Locale numerose richieste di accesso al Porto Turistico da parte dei titolari di attività commerciali e di ristorazione ivi presenti nonché di avventori che parimenti chiedevano di accedere al Porto Turistico per raggiungere le predette attività onde poter partecipare a ricorrenze e festeggiamenti privati ; Ritenuto che sussista no legittime esigenze di i nteresse pubblico ; C onsiderata, quindi, la necessità di dover assicurare l a circolazione veicolare nella zona interessata per il tempo e per le motivazioni strettamente legate alle dichiarate necessità ;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 9 del 25.03.2021 relativo all’affidamento degli incarichi ai Dirigenti di ruolo; Visto l’art. 107 del D. Leg. vo 18/08/2000, n. 267 ( T.U.E.L.); Visti gli artt. 5 comma 3 , 7 , 21 e 38 del vigente Codice della strada e s s .m m .i i . ;

AUTORIZZA – Da l giorno 13 al giorno 1 8 giugno 2021 , nel tratto di strada compreso tra Lungomare d el sole, dall’incrocio con Viale Ozita sino all’ingresso del Molo di Po nente, compreso viale Kennedy, oltre alle categorie di veicoli già autorizzate con l’Ordinanza n. 72 del 10.06.2021, è consentito il transito dei veicoli anche alle seguenti categorie: –

Proprietari di attività commerciali, pubblici esercizi, attività di ristorazione nonché personale in servizio presso di essi;

– Utenti, avventori e clienti che abbiano necessità di recarsi presso tutte le categorie di attività presenti sul Porto Turistico;

Il presente atto viene pubblicato a modi fica ed integra zione del l’Ordinanza n. 72 del 10.06.2021 il cui contenuto resta integralmente impregiudicato.