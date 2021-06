Manfredonia, 14, 06/2021 – (quotidianoitaliano) Ci si attende una stagione turistica da record, con visitatori da tutta Italia e il ritorno dei turisti stranieri. Se non fosse che, l’intero patrimonio artistico, archeologico e museale pugliese è in una situazione drammatica a causa di una grave carenza a livello di personale.

E’ proprio la Cgil a denunciarle la difficoltà dei castelli, musei e siti archeologici e insieme a loro anche il settore archivistico, alle prese con la cronica carenza di archivisti che rende concreta la possibile chiusura di quasi tutti gli Archivi regionali.

Ne sono un esempio le difficili condizioni per le sedi degli Archivi di Stato a Bari, Trani e Barletta: all’Archivio di Stato di Brindisi e di Foggia non ne hanno neanche uno. Tutti i 15 siti che fanno parte della Direzione regionale musei pugliesi rischiano di chiudere proprio per questa mancanza di personale. Denuncia così le criticità Matteo Scagliarini, coordinatore regionale della Fp Cgil Mibac Puglia: “È assurdo cominciare così la stagione estiva. Il castello di Manfredonia, è rimasto chiuso per anni. Il suo recupero è costato diversi milioni di euro. Quella struttura oggi è vigilata da sei persone che devono garantire anche le visite”. E continua facendo altri esempi: “A poca distanza c’è Siponto, uno dei siti archeologici più visitati di Puglia dopo Castel del Monte: lì ci sono appena tre unità di personale a gestire tutto il sito. Stessa situazione a palazzo Sinesi di Canosa, che fra poco si ritroverà con due unità e potrà aprire soltanto la mattina e non tutti i giorni della settimana”. (quotidianoitaliano)