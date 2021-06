Parroco seda rissa su sagrato e viene picchiato, due arresti

Taranto, 14/06/2021 – (ansa) Stavano picchiando un uomo sul sagrato della chiesa Sacro Cuore a Taranto e il parroco, intento a celebrare la messa, ha abbandonato l’altare per cercare di aiutare la vittima dell’aggressione, ma è stato spintonato e schiaffeggiato.

Stessa sorte per un addetto alla sicurezza che non è riuscito a sedare la rissa.

I fedeli, increduli, sono fuggiti in preda al panico e hanno raccontato alle forze dell’ordine di aver visto gli aggressori impugnare due pistole. E’ stato grazie alle testimonianze di questi ultimi, e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della chiesa, che la polizia è riuscita ad arrestare i due aggressori, di 42 e 38 anni, con precedenti penali. Quando gli agenti li hanno rintracciati in un bar nei pressi della chiesa, i due si sono scagliati anche contro i poliziotti che infine sono riusciti a bloccarli e a portarli in carcere con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. (ansa)