Manfredonia, 14 giugno 2021. Si interrompe tra gli applausi del pubblico presente allo stadio Miramare il cammino del Manfredonia Calcio 1932 nei playoff battuto in casa per 3-4 dall’Audace Barletta di Mr Franco Cinque che affronterà in finale il Corato Calcio.

PRIMO TEMPO – Che l’Audace Barletta fosse squadra ostica e dai valori tecnici importanti era ben noto, d’altronde, il Presidente, Giuseppe Di Benedetto, rilevando il titolo, ha immediatamente effettuato ingenti investimenti, consapevole, evidentemente, della ghiotta e forse irripetibile occasione di poter regalare al Trinitapoli, una storica promozione in D, ma veniamo alla partita.

Il Manfredonia, scende, con il classico 3-5-2, con il tandem di attacco formato dal duo Trotta-Salerno mentre Mr Cinque si affida al duo Agodirn-Vukmirovic, supportati da Mimmo Laboragine, sceso in campo con la maglia numero 11.

Al 5’primo spunto del Manfredonia con scambio sulla fascia tra Cicerelli e Salerno che inbecca Trotta che conclude a rete ma l’assistente era già su con la bandierina.

Fase di studio e sostanziale equilibrio tra le due squadre per 15 minuti ma al 18’ passa in vantaggio l’Audace: Vukmirovic riceve palla sul lato destro del terreno di gioco, entra in area e fornisce un assist ad Agodirin che è lesto e mettere in rete.

Al 23’ ci prova ancora Laboragine ma il tiro è centrale ed è respinto da Leuci. Il Manfredonia intensifica la spinta in avanti alla ricerca del pareggio ed al 31’, episodio da rivedere in area di rigore Audace: pallone per Trotta che entra in area ed in uscita il portiere Tricarico frana sull’attaccante, sembrerebbe fallo da rigore ma l’arbitro lascia proseguire il gioco. Al 32’ cross di Morra per Salerno ma il colpo di testa è alto sulla traversa. Al 36′, passaggio filtrante di Rubino per Trotta ma Tricarico è pronto in uscita bassa.

Ci prova ache D’Angelo dalla distanza ma palla è fuori. Al 38′ è ancora Agodirin, tra i migliori in campo, a provare dalla lunetta ed il suo tiro termina pericolosamente a fil di palo. Arriva il duplice fischio dell’arbitro che chiude la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-1.

SECONDO TEMPO – Si rientra in campo, con il Manfredonia, spinto dal proprio caloroso pubblico alla ricerca immediato del pari. Al 3’, azione personale di Trotta che si conclude con un tiro flebile dalla lunetta. Al 4’ il direttore di gara assegna un calcio di punizione dalla lunetta per fallo su Salerno. Si incarica della esecuzione della punizione Trotta il cui tiro rasoterra debole viene intercettato dal difensore dell’Audace. Al 7’ ci prova Salerno con una conclusione a rete ma il tiro centrale viene respinto di piedi da un difensore sulla linea di porta.

Al 9’, assist di Cicerelli per Salerno, stop di petto e tiro dell’attaccante al volo, fuori misura. E’ tuttavia nel momento di maggior pressione del Donia che raddoppia l’Audace. Siamo al 15’, l’ex Carlo Vicedomini, con uno spiovente fornisce un pallone per la testa di Rizzo che segna la seconda rete per l’Audace. Doccia fredda per il Donia che tuttavia non getta la spugna ma reagisce veemente. Al 19’ calcio di punizione di Trotta, sulla respinta il pallone termina sui piedi di Nino Morra che a pochi metri dal portiere prova a segnare ma il tiro è centrale ed impatta sul difensore.

l 23’ fallo in area di rigore su Stoppiello, sembrerebbe calcio di rigore ma anche questa volta il direttore di gara è di diverso avviso ed assegna un calcio di punizione agli avversari. Al 27’ è Prota che ci prova con un tiro centrale da fuori area respinto da Tricarico. Al 35’ azione personale di Quitadamo, un talentuoso calciatore locale, che palla al piedi si invola dalla metà campo sino all’interno dell’area di rigore, con la sua conclusione che è respinta da Leuci. Al 38’ ancora una fucilata di Quitadamo ma il pallone è fuori.

Al 45’ l’arbitro decreta un calcio di rigore in favore del Manfredonia per atterramento in area di Nino Morra, ci pensa Trotta che questa volta non sbaglia ed accorcia le distanze. Sette i minuti di recupero decisi dal sig. Padalini e quando pensi che ormai la partita stia volgendo al termine, ancora Trotta, con un missile nell’angolino, manda in tripudio lo stadio, segnando la rete del pareggio che consegna al Donia i tempi supplementari.

Al 4′ corner di Partipilo che pesca Salerno il cui colpo di testa è fuori misura. Al 13′ è Rizzo che con una serpentina semina il panico in area manfredoniana ma la difesa sventa la minaccia. Siamo al 16’ del primo tempo supplementare e l’Audace Barletta passa nuovamente in vantaggio. Preciso destro di Quitadamo, deviazione di Leuci, il pallone che sbatte sul palo ed infine carambola sulla testa di Dettoli che spinge in rete per il 2-3 con cui si conclude il primo tempo.

Al 6′ della ripresa il Donia si vede annullare il gol del pari di Stoppiello, per una presunta carico dello stesso nei confronti del portiere ospite Tricarico. Sembrerebbe, infatti, che l’arbitro prima abbia assegnato il gol, salvo poi tornare sulla propria decisione su segnalazione dell’assistente, sanzionando, quindi, un fallo per carica sul portiere. Quel goal se convalidato, avrebbe probabilmente chiuso i conti, invece, al 13′ è Rizzo che spegne ogni velleità, finalizzando alla perfezione una ripartenza ospite.

Il tap-in di N.Morra al 15′ serve solo per fissare il punteggio. In finale ci va l’ Audace Barletta che affronterà in casa a Trinitapoli, il sorprendente Corato che ha sbancato 1-2 il San Sabino di Canosa in casa della corazzata Barletta 1922.

Il Manfredonia Calcio termina il suo cammino da protagonista, al termine di una stagione calcistica “sui generis”, complessivamente disputate, con le due di playoff, undici partite e due sole sconfitte.

Chi l’avrebbe mai detto che un organico costruito ad inizio stagione per raggiungere una “tranquilla” salvezza, avrebbe invece raggiunto i playoff ma soprattutto va evidenziato che questo organico ha dimostrato di possedere valori umani e tecnici importanti e soprattutto attaccamento alla maglia, non a caso, al termine della gara hanno ricevuto un caloroso applauso dalla tifoseria e dagli spettatori presenti al Miramare.

Resto un solo rammarico, o meglio un dubbio: chissà se alla ripresa primaverile, se a questo organico, già di per se coeso e forte, oltre a Salerno, Cerase e Villani, in previsione playoff, fossero stati consegnati al Mister, un altro paio di giocatori, soprattutto per dar fiato a qualche giocatore non in piena forma fisica ma anche per consentire a mister, (ottimo il suo lavoro), qualche soluzione tattica in più. Vero che non sempre gli investimenti pagano, il Barletta Calcio 1922 insegna, ma vedendo capitan Trotta zoppicante durante i supplementari, mi è venuto in mente un adagio latino che recita: “Melius abundare quam deficere”.

Al prossimo campionato ormai.

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 VS AUDACE BARLETTA 3-4

Reti: 19′ Agodirin, 15’st Rizzo, 45’st Trotta, 16′ pts Dettoli. 13’sts Rizzo, 15’sts Morra N.

MANFREDONIA CALCIO 1932: Leuci, Rubino (46’st Quitadamo), Coronese(41’st Fantasia), Partipilo, D’ Angelo, Colangione, Trotta( 2’st Cerase), Cicerelli (23’st Stoppiello), Salerno, Morra A.(16′ st C.Morra), Prota.

A disposizione: Sarri, Cerase, Burdo, Morra C, Stoppiello, Quitadamo, Roberto, Ciuffreda, Fantasia.

Allenatore: Danilo Rufini

AUDACE BARLETTA: Tricarico, Fiore (13’pt Lomuscio), Pipoli, Dinielli, Greco, Dettoli, Vukmirovic(23’st Monaco), Vicedomini, Agodirin(37′stGrumo),Stefanini (30’st Quitadamo),Laboragine(1’st Rizzo).

A disposizione: Njie, Monaco, Rizzo, Quitadamo, Grumo, Lomuscio, Rizzi, Cannone, Losapio.

Allenatore: Franco Cinque

ARBITRO: Palladini (Lecce). Assistenti: Spedicato (Lecce), Battista (Lecce).

NOTE – Ammonti: Tricarico (AB), Colangione(M), Trotta (M), Rizzo (AB), Monaco (AB), Morra N.(M), Vicedomini (AB), Dinielli (AB).

Espulsi: Trotta (M);

Rec: 7’ pt e 7’ st. 2’ primo ts

Angoli : 3 a 3

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 14 giugno 2021