San Nicandro Garganico, 14 giugno 2021: Si delinea sempre più lo scenario politico a San Nicandro Garganico per la prossima tornata elettorale delle amministrative. Nella serata di ieri, domenica 13 giugno, sono accorsi numerosi alla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Antonio Berardi con il movimento di Caroppo “Sud in testa”, per il quale Berardi è coordinatore cittadino.

Tra i presenti intervenuti anche il Sindaco di Apricena Antonio Potenza, l’europarlamentare e coordinatore nazionale di “Sud in Testa” Andrea Caroppo e il consigliere regionale Paolo Dell’Erba.

“Abbiamo scelto il Civismo per rinnovare: ecco il cambiamento per San Nicandro – ha detto ai microfono il candidato Berardi – Deve concentrarsi una fetta di popolazione che veramente ha voglia di cambiare il territorio. Siamo la vera novità per San Nicandro: volti e persone nuove”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola