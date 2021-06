“C’è stato chi prima del Riesame se la rideva chiamandomi ‘grezzone'”

San Marco in Lamis, 14 giugno 2021. “Ho passato 100 giorni a casa nel rispettoso silenzio e ho dovuto subirmi anche i commenti di chi prima di iniziare un riesame se la rideva chiamandomi ‘grezzone’ e che dovevo vergognarmi di aver dato il nome di Napoleone a mio figlio. Ma ora basta!”.

E’ quanto dice in un post sui social Angelo Cera, ex parlamentare dell’UDC, rinviato a giudizio con il figlio Napoleone Cera (ex consigliere regionale de I Popolari), entrambi rinviati a giudizio dal Gip del Tribunale di Foggia Antonio Sicuranza, dopo essere rimasti “coinvolti in un’inchiesta su nomine, assunzioni e appalti pilotati nella Asl di Foggia e nei Consorzi di bonifica”.

“Il processo sull’operazione che la Procura di Foggia ha inteso intitolare come ‘C’era una volta’, titolo che riserva già un’idea a monte sull’intenzione, ha inizio e finalmente potrò difendermi nelle aule dei Tribunali!”, scrive Angelo Cera.

“Stamattina il Giudice per le udienze preliminari di Foggia, rinviandomi a giudizio, ha avviato il processo per la vicenda che, ahimè, mi ha coinvolto nel mese di ottobre 2019.

Che sia ben chiaro, se ci sono dubbi sul mio modo di agire è giusto che se ne discuta e se ne faccia chiarezza, ma quando una Procura, durante una conferenza stampa e per corroborare un impianto accusatorio, non solo attacca il mio modo di fare politica, che io stesso ho definito ‘tra la gente e per la gente’, scende in apprezzamenti personali sulla mia persona, di essere un pericolo sociale e umilia la gente che affollava la mia segreteria è quantomeno disgustoso”.

“Non sono abituato a tacere, chi mi conosce sa che sul mio conto non si è mai detta una parola fuori posto”.

“Sono Angelo Cera e sono contento di essere il ‘grezzone’ di San Marco in Lamis, arcigno, pronto a difendermi nelle aule dei Tribunali e continuare a stare al fianco chi è più debole, soprattutto in un territorio sempre dimenticato e considerato preda dei potentati di turno”, conclude l’ex parlamentare dell’UDC.