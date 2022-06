Bisceglie, processione in mare di Sant’Antonio: alla guida Gianfranco Fiore

Manfredonia (Fg), 14 giugno 2022 – Si è svolta ieri a Bisceglie la processione di Sant’ Antonio, patrono del paese, e come da tradizione la statua del santo viene portata in mare dai pescherecci locali.

Per la prima volta la barca che ha portato il Santo in mare nella processione é stata il Mp Maria Madre di Bisceglie, comandata dal manfredoniano Gianfranco Fiore, classe 1986, con una vita già passata al comando di tanti natanti grandi e media grandezza.

Proprio in questa occasione, dopo anni di stop per le manifestazioni, Bisceglie ha scelto Gianfranco per questo evento. Lui non ha fatto altro che onorare con grande orgoglio il Santo, il paese di Bisceglie e la sua Manfredonia che vivono di mare.