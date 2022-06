Bordo: “In provincia di Foggia abbiamo vinto dappertutto”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/06/2022 – “In provincia di Foggia abbiamo fatto cappotto: il PD e i suoi alleati hanno vinto dappertutto.

Per questa vittoria sono stati determinanti l’attenzione del governo regionale rispetto alle istanze del territorio ma anche la grande capacità amministrativa dei sindaci uscenti, la forza e la linearità del progetto politico, la competitività dei candidati e la centralità del Partito Democratico. Questi risultati straordinari dimostrano che in Capitanata è cresciuta in questi anni una classe di amministratori locali di grande competenza e soprattutto che per vincere in Puglia non sono necessarie operazioni politiche spericolate e confuse ma molto più semplicemente servono chiarezza, coerenza politica, competenza e radicamento sociale. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada con l’obiettivo di vincere pure alle politiche. Un grande augurio di buon lavoro a tutti i nuovi sindaci”.