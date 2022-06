Delle Rose: “L’allegra gestione delle maggioranze che ci hanno preceduto”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/06/2022 – “Permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento all’assessore Lauriola per il lavoro svolto di coordinamento e direzione politica dell’assessorato e per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione Bilancio che mi onoro di presiedere nella quale ha svolto l’opera di raccordo dell’assessorato con la rappresentanza istituzionale ricoperta dai colleghi Consiglieri.

Un ringraziamento sento di rivolgere all’ufficio di Ragioneria ed al dirigente, dr.ssa Distante, per la disponibilità all’ascolto ed al fornire chiarimenti e delucidazioni e per la professionalità nella redazione dell’atto che ci accingiamo a votare. L’Assessore ha illustrato, anche se succintamente, vista la mole dei documenti, il punto in approvazione e ritengo di non dover aggiungere altro, ritenendo esaustiva la sua relazione. Farò per brevità riferimento al contenuto del parere del Collegio dei Revisori, al quale va anche il mio ringraziamento per la funzione di controllo svolta e per i risultati portati alla nostra attenzione.

Il rendiconto di gestione per l’esercizio 2021è un documento che come maggioranza ereditiamo e che è il risultato della gestione di chi ci ha preceduto. Per cui il voto favorevole del gruppo che rappresento è mosso da senso di responsabilità di dar corso ad un adempimento di legge che, pur se nel suo contenuto tecnico positivo, vista la relazione dei revisori, esprime il contenuto della gestione finalizzata piùm che altro al far quadrare i numeri, senza a volte cercare di raccordare quelli alla gestione della socialità, cui un documento di programmazione deve sempre e comunque rispondere.

Non siamo qui a fare i burocrati o i ragionieri solo per tracciare una linea positiva sotto un bilancio, la nostra attività futura dovrà essere quella di tentare di rispondere alle esigenze della popolazione ed al rispetto degli impegni assunti con il piano di riequilibrio approvato. Documento resosi necessario per lo sperpero e l’allegra gestione delle maggioranze che ci hanno preceduto; crollate, prima ancora che per lo scioglimento per infiltrazioni, per la mancata approvazione del bilancio, per le dimissioni del sindaco e per il commissariamento del Comune come naturale conseguenza. E’ giusto ricordarlo alla cittadinanza.

Sull’atto restano le nostre riserve, ben note, circa le modalità ed il risultato della gestione di chi ci ha preceduto e gestito i conti cittadini. Ma oggi dobbiamo guardare avanti ed affrontare le sfide importanti che ci attendono ed alle quali noi siamo pronti”.