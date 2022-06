Catania, 14/6/2022 – Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni scomparsa ieri pomeriggio in provincia di Catania. La donna è uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia accompagnata dai Carabinieri. Aggiornamenti dall’inviata di “Chi l’ha visto?”.

Elena uccisa a casa con un coltello da cucina, al ritorno dall’asilo”: La confessione di Martina Patti ai Carabinieri dopo aver fatto trovare il corpo. In corso la conferenza stampa della procura di Catania. Per gli inquirenti possibile movente “una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente, non tollerando che alla stessa vi si affezionasse anche la propria figlia”.

La mamma di Elena ha confessato, non ancora chiare modalità e movente. Apposti i sigilli alla casa dove Martina Patti viveva con la figlia a Mascalucia. La donna sotto interrogatorio dei Carabinieri di Catania, ha fatto ritrovare in un terreno a circa 200 mt il corpicino della bambina. Ieri pomeriggio aveva denunciato il “rapimento da parte di uomini armati e incappucciati”. (chilhavisto)