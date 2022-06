la Puglia è il paradiso dei sub: il Gargano e Tremiti al top

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/06/2022 – (quotidiano) Dal Gargano, passando per le Isole Tremiti, fino ad arrivare ai fantastici fondali del Salento: in tour tra grotte e suggestivi scenari sottomarini.

Fonte: dove andiamosulgargano

Durante la bella stagione, ma non solo, la Puglia è sinonimo di bellezza. E del tacco d’Italia il mare è certamente un fiore all’occhiello. Dal nord al sud della regione è infatti un susseguirsi di spiagge dalla sabbia finissima, ma pure rocciose, accarezzate da un’acqua cristallina tutta da scoprire. Una piccola grande Mecca del benessere per tanti turisti, ma anche per gli amanti degli sport acquatici, e in particolare delle immersioni. A cominciare dal Gargano, meta amatissima dai sub per via dei suoi fondali, custodi di un incredibile patrimonio sottomarino: coralli, spugne, gigli di mare, gorgonie e spirografi. Per non parlare delle grotte, alcune delle quali sono raggiungibili solo via mare, e delle insenature.

Fonte: lanostraitalia

Baia delle Zagare, una delle più belle della zona, si trova a due passi da Mattinata (Foggia). Soprannominata anche Baia dei Mergoli, è sorvegliata da due faraglioni: l’Arco di Diomede e le Forbici. Proprio a Mattinata è possibile rivolgersi ad appositi centri che organizzano tour in barca e immersioni; e lo stesso si può fare alle isole Tremiti, sempre nel Foggiano, che vantano una cinquantina di punti consigliati per i sub. Uno dei più suggestivi è Punta Secca, nell’isola di Capraia, dove è possibile ammirare i colori delle gorgonie ma anche diverse specie di pesci (aragoste, ricciole, cernie su tutti). (quotidiano)