Vandali lanciano pezzi di scivolo nella recinzione di Parcocittà

Statoquotidiano.it, 14 giugno 2022. “C’è qualche vandalo che si diverte a staccare le travi dagli scivoli per bambini e gettarli all’interno della nostra recinzione”. Lo denuncia con foto la direzione di Parcocittà. “Sono atti – purtroppo non isolati – che contrastano quanto di buono stiamo realizzando in questo quartiere e in questa città, non senza difficoltà, con tanta passione. Ciascuno di noi deve fare la propria parte anche contro i vandali. Noi andiamo avanti. Foggia non è questa, lo ripetiamo ancora”.

L’anno scorso, per esempio, ancora vandali in azione, che si erano introdotti nella struttura, avevano distrutto due torri-faro che illuminano l’anfiteatro in muratura, compromettendo l’impianto di illuminazione realizzato con una raccolta fondi. Erano stati manomessi alcuni cartelli segnaletici dell’orto didattico, rivolto ai bambini.

Si è registrato anche qualche episodio di lanci di pietre e insulti agli operatori che da tempo hanno fatto di questo luogo un presidio di cultura e legalità subendo, periodicamente, atti di questo tipo.