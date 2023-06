Foggia – Dopo il triplice fischio finale del direttore di gara di Foggia – Lecco, e guardando con calma gli highlights della partita, mi sovvengono alcune riflessioni.

Preliminarmente e so che in tanti mi daranno contro, credo che gli errori arbitrali, come quelli dei calciatori che sbagliano goal clamorosi, sono sempre caratterizzati dalla buona fede. Come si dice: nessuno è perfetto. Ma andiamo per gradi.

Il goal del pareggio del Lecco nasce da calcio d’angolo ma giusto qualche secondo prima dell’assegnazione dell’angolo, vi è una vistosa spinta sul difensore Bjarkason del Foggia proprio in prossimità dell’angolo. L’arbitro non interviene, considerando quella spinta non meritevole di sanzione secondo il suo metro di giudizio.

Il Foggia segna il secondo goal con Ogunseye che svetta in alto e poi tira a rete. L’arbitro fischia un calcio di punizione in favore del Lecco. Le immagini mostrano che vi è un impercettibile contatto in elevazione tra il calciatore foggiano e quello del Lecco che si casca a terra, probabilmente per indurre l’arbitro a fischiare il fallo.



Domanda: non era forse il caso di convalidare la rete e poi attendere l’eventuale check del Var anziché fischiare ed assegnare il calcio di punizione?. Spero si faccia chiarezza su questo episodio che avrebbe segnato il vantaggio del Foggia per 2 a 1.

Sul contatto in area di Frigerio con il difensore del Lecco, occorre vedere chi abbia spinto per primo studiando fotogramma per fotogramma. Se spinta vi è stata su Frigerio, quello avrebbe dovuto essere calcio di rigore, anche se resta borderline la valutazione.

Infine, l’ultima considerazione è quella relativa alla designazione per una gara complessa di arbitro ad suo secondo anno di esperienza in Lega Pro. Sicuramente è un talento ma la scommessa non è stata vinta da chi ha azzardato la scelta e scommesso sul giovane arbitro che ha comunque arbitrato tante altre gare di cartello.

Per carità, avesse convalidato quel goal di Ogunseye, oggi, si sarebbe scritto altro sulla direzione di gara del sig. Bonacina di Bergamo.

Nulla è compromesso ma nella gara di ritorno ci vorrà una partita di grande intensità del Foggia ed un arbitro di grande personalità che diriga serenamente, dimenticando gli strascichi della gara di andata.

A cura di Antonio Castriotta, 14 giugno 2023