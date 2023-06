Foggia si rifà il look lungo la rete dei tratturi fino a via della Repubblica

Foggia, 14 giugno 2023. Il tratto che va da Piazza Sant’Eligio a via della Repubblica a Foggia sarà oggetto di lavori per la realizzazione di infrastrutture verdi ma non solo.

L’importo delle opere è di 1 milione e 400mila euro, è già partita e chiusa l’8 giugno scorso la procedura per partecipare alla gara d’appalto. Si tratta di risorse del POR-Puglia 2014-2020 – Asse VI per cui il Comune di Foggia è stato ammesso al finanziamento nel 2019.

La realizzazione è quella di un sistema di spazi verdi urbani connesso alla Rete Ecologica Regionale lungo i percorsi tratturali della transumanza.

Nello specifico, l’importo sarà utilizzato per “restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela”, per il 57,43% della cifra complessiva, ovvero poco più di 619mila euro. Per quanto riguarda le strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, per 337 mila euro circa, verde e arredo urbano 122 mila euro.

Ricordiamo che si tratta della zona in cui troviamo l’Epitaffio, il monumento realizzato nel 1651 e punto di arrivo dei tratturi L’Aquila-Foggia e Celano-Foggia nonché della zona per cui passa il tratturo regio, zona chiesa dellae Croci. Lungo quest’asse, appunto, è concepito il Por Puglia.

Nell’avvio dei lavori, tuttavia, ci sono stati degli impedimenti dopo l’approvazione e ultimazione del progetto definitivo a opera di una società di Alberobello.

La Sovrintendenza di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha chiesto all’amministrazione comunale di rivederlo in base a delle prescrizioni.

“Il progetto esecutivo, redatto dalla Società Finepro s.r.l., è stato determinato in ogni dettaglio con i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento era identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, oltre ad essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, individuato compiutamente”, si legge nella determina.

A gennaio 2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso il parere favorevole su progetto esecutivo.

Ora è necessario assumere determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori in piazza di Sant’Eligio, il viale storico di via della Repubblica e via Sant’Eligio e Caduti sul Lavoro.

Il disciplinare di gara firmato in data 22/05/2019 dalla Regione Puglia ed il Comune di Foggia prevede un tempo contrattuale per la esecuzione dei lavori pari a 180 giorni.

Paola Lucino, 14 giugno 2023