FoodConnections a Lucera su spreco alimentare con delegazioni straniere

Procedono i lavori della 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗙𝗼𝗼𝗱𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 del programma Erasmus+ promosso da Mondo Nuovo Aps, organizzazione no profit con sede a Lucera.

In mattinata, la visita al capannone del Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus di Foggia da parte di una delegazione di persone provenienti da diversi paesi – Ungheria, Macedonia, Serbia, Germania e Italia.

Durante l’incontro è stata illustrata la mission della Fondazione, che vede al centro 𝗹𝗮 𝗹𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗼 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗲𝗱 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲, resa innanzitutto possibile grazie al lavoro di tanti volontari.

“Molti spunti- comunica il Banco alimentare- tra domande e risposte, questa mattina al nostro capannone. Abbiamo raccontato la storia del Banco Alimentare, quello che facciamo quotidianamente in tutta Italia, l’esperienza della Colletta Alimentare e dei tantissimi volontari che sostengono il nostro operato. È bello costruire relazioni ed esportare le nostre buone pratiche, per combattere lo spreco e aiutare le numerose persone che vivono in difficoltà”.

Dopo il primo incontro dello scorso febbraio a Plauen in Germania, si svolge in questi giorni a Lucera, sede dell’organizzazione non profit Mondo Nuovo Aps, il 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗺𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 del progetto europeo 𝗙𝗼𝗼𝗱𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ e con lo scopo di promuovere l’𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗼 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝘂𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗶𝗯𝗼.

Obiettivo dei lavori di queste giornate, alle quali partecipano 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗘𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝗚𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮, 𝗨𝗻𝗴𝗵𝗲𝗿𝗶𝗮, 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, 𝗠𝗮𝗰𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗼𝗿𝗱 𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗯𝗶𝗮,

è la stesura di un documento che sintetizzi i risultati dei questionari anonimi raccolti negli ultimi due mesi in merito alle 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗲𝘁𝘂𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗯𝗼.

Questo documento finale verrà poi presentato durante l’ultimo meeting che si terrà in Macedonia alla fine di novembre.

“Auguriamo buon lavoro ai nostri ospiti e ringraziamo il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta insieme all’Ass. alle Politiche Sociali e Welfare del Comune di Lucera Luigi Granieri per essere passati questa mattina a dare il benvenuto alla delegazione straniera”, scrive Mondo Nuovo Aps