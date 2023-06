Lepore gela lo Zaccheria. Il Lecco espugna Foggia 1-2

FOGGIA – Il Lecco passa a Foggia per 1-2, a pochi minuti dal termine, nella gara di andata con uno Zaccheria colorato e stracolmo in ogni ordine di posto e blucelesti vedono più vicina la serie B, che si deciderà domenica 18 giugno allo stadio Rigamonti – Ceppi.

Penultimo atto di questi play off, primi 90′ di 180 (almeno) minuti da vivere con trepidazione ed entusiasmo. All’epilogo del torneo, come i più hanno detto, ci arrivano le cosiddetto “miracolate”, capaci di sovvertire pronostici e risultati con rimonte straordinarie ed impensabili. Il Foggia è in finale dopo aver eliminato Potenza, Cerignola, Crotone e Pescara. Lecco, invece, che giunge all’importante appuntamento, avendo eliminato Ancona, Pordenone, Cesena.

Ph: Enzo Maizzi

Negli schieramenti iniziali, mister Rossi manda subito in campo i rientranti dalla squalifica, Kontek in difesa, e Di Noia nella mediana rossonera, in luogo di Petermann non al meglio. Spazio a Costa e Bjarkason sugli esterni. Tandem offensivo Peralta-Ogunseye. Nei lombardi nessuna sorpresa, Galli sostituisce capitan Giudici squalificato, con Tordini a supporto di Buso e Pinzauti.

Osservato un minuto di raccoglimento per Silvio Berlusconi. Terreno perfetto, nonostante una copiosa pioggia pomeridiana e Foggia subito aggressivo in avvio. Tiro-cross di Schenetti, al 5′, Melgrati mette in angolo. Sul corner seguente è Leo a far esplodere lo stadio, con un tocco di anca, dopo l’incornata respinta dal portiere ospite. Lepore al 9′, su calcio piazzato, scalda i guantoni di Dalmasso. Il portiere rossonero è attento sul colpo di testa di Pinzauti. La pressione alta dei satanelli non permette facili uscite ai blucelesti. Frigerio, al 13′, ci prova ma centralmente. Il destro di Zuccon, al 19′, si alza con i giri giusti, palla di poco alta. Il Lecco pian piano esce dal guscio. Bella manovra corale al 23′, il destro di Tordini nel cuore dell’area colpisce Zambadaro che resta stordito a terra.

Ph: Enzo Maizzi

Il match diventa più equilibrato con il Foggia che perde lo smalto iniziale e al 27′ il Lecco perviene al pari.

Stacco imperioso di Pinzauti che sorprende Dalmasso da azione d’angolo. Peralta va giù in area, al 31′ l’arbitro sorvola. I padroni di casa fanno maggiore fatica a creare gioco, con la squadra di Foschi che ha una leggera prevalenza territoriale. Schenetti, al 41′, spara in curva sud un pallone invitante. Grande pericolo per i dauni con Buso che, al 43′ elude un avversario e conclude ma non angola e Dalmasso respinge. Rizzo con una diagonale perfetta chiude in extremis su Zambadaro, colto però in offside dal primo assistente. Dopo tre minuti di recupero, accordati dal direttore di gara, squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Ph: Enzo Maizzi

Garattoni per Bjarkason nel Foggia ad inizio ripresa. Ardizzone rileva Tordini nel Lecco. Fiammata del Foggia al 48′ con Ogunseye che colpisce di testa, Melgrati respinge e il centroavanti ribadisce in rete ma l’arbitro ravvisa una spinta. Poco dopo è Schenetti con una gran botta respinta dal portiere lecchese con Frigerio che colpisce di testa ma ostacolato. Veementi proteste del pubblico e dei locali. Schenetti, al 55′, gira fuori un buon assist di Peralta. Il Foggia è più intenso e più propositivo. Percussione centrale di Di Noia al 62′, Melgrati si rifugia provvidenzialmente in angolo. Rizzo centra un bel traversone per Ogunseye, al 70′, che si avvita ma la zuccata è fuori.

Ph: Enzo Maizzi

Girandola di cambi dalle due panchine. La partita vive una fase di stanca con le compagini che paiono non averne tante in termini di risorse energetiche. Petermann col mancino ci prova senza velleità all’ 80′. Il centrocampista rossonero commette fallo ai 20 metri e finisce sul taccuino dei cattivi. Lepore da punizione, trasforma magistralmente mandando il pallone all’incrocio dove Dalmasso non può arrivare e gela lo Zaccheria, per il vantaggio ospite. I rossoneri con generosità si riversano in avanti. Iacoponi fa tutto bene, al 91′, tranne la conclusione alta sulla traversa. È l’ultimo sussulto della gara che i lombardi conducono in porto e da cui si ripartirà nel match decisivo di ritorno.

Ph: Enzo Maizzi

Tabellini

Foggia: Dalmasso, Rizzo, Kontek, Schenetti, Ogunseye (82′ Beretta), Peralta (74′ Iacoponi), Leo, Frigerio (71′ Petermann), Bjarkason (46′ Garattoni), Di Noia, Costa. All. Rossi

Lecco: Melgrati, Celjak, Tordini (46′ Ardizzone, 53′ Stanga), Pinzauti( 67’Lakti), Girelli, Zambadaro, Lepore, Bianconi, Galli (67′ Doudou), Zuccon, Buso (84′ Bunino). All. Foschi

Reti: 6′ Leo, 27′ Pinzauti, 87′ Lepore

Ammoniti: Di Noia, Petermann

Arbitro: sig. K. Bonacina (Bergamo)

Assistenti: sigg. K. Bahri (Sassari)/ F. Ricciardi (Ancona)

Var: sig. Banti (Livorno)