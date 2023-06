Manfredonia. Morto Lorenzo Brunetti, Medaglia d’Argento al Valor Militare

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Oggi è mancato il Consigliere Nazionale e Presidente della Federazione di Foggia Lorenzo Brunetti, Medaglia d’Argento al Valor Militare. Una gravissima perdita per l’Istituto, che perde un testimone prezioso, un collaboratore fedele, un vero amico.

Fonte: Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare.

Ricordiamo tutti la sua partecipazione alla cerimonia del Centenario dell’Istituto a Roma dove, nonostante le sue precarie condizioni di salute, ha voluto essere presente per portare la sua testimonianza. Riposa in pace Lorenzo”. Lo riporta l’ Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare.

“È con immensa tristezza che oggi mi accingo a ricordare Lorenzo Brunetti, un uomo straordinario, padre amorevole, marito devoto ed esempio di generosità e impegno nel campo della solidarietà” scrive l’ex Sindaco Angelo Riccardi.



“Lorenzo ha lasciato un’impronta indelebile nelle vite di coloro che lo conoscevano. La sua gentilezza e la sua dedizione verso gli altri hanno ispirato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Come carabiniere ha servito con coraggio lo Stato e anche in pensione ha continuato a diffondere i valori dell’Arma nella comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma voglio ricordarlo per il suo impegno nell’aiutare gli altri.



Francesca, sappi che Lorenzo è stato un faro di luce e di speranza per molti, e il suo amore e la sua generosità vivranno per sempre nei nostri cuori.



Adamo e Ciro, vostro padre vi ha insegnato il vero significato del coraggio e della solidarietà. Saprete sicuramente onorare la sua memoria portando avanti il suo spirito altruista e ricordando sempre l’amore immenso che vi ha donato. Lorenzo mancherà a voi e mancherà alla nostra città. Il suo sorriso contagioso, la sua saggezza e la sua generosità saranno sempre con noi. Possa la sua anima riposare in pace, sapendo che il suo ricordo vivrà eternamente con noi. Ciao Lorenzo!”.