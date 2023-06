Meteo Puglia, ancora forte maltempo poi sarà estate. Piogge sul Gargano

E’ atteso maltempo su tutte le regioni centrali, in movimento anche verso il Sud ; al Nord pioverà in modo più persistente a ridosso dei rilievi dell’Emilia Romagna e del Basso Piemonte poi il tempo tenderà a migliorare.

La Protezione Civile Regione Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla alle ore 08:00 del 14 giugno 2023 e per le successive 16 ore per precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione.