Metrò del mare Manfredonia – Isole Tremiti: la gara d’appalto è deserta

MANFREDONIA (FOGGIA) – Si è conclusa con un nulla di fatto la gara d’appalto indetta all‘inizio di maggio per ottenere un finanziamento dalla Regione Puglia a sostegno di un collegamento estivo tra Manfredonia e le Isole Tremiti. Al momento del varo del procedimento la linea – con fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico – era stata descritta dall’assessore ai Trasporti dell’ente, Anita Maurodinoia, come un “servizio ulteriore di collegamento delle Tremiti con la Puglia per turisti e pendolari, a costi popolari proprio perché regolamentato dalle norme sul trasporto pubblico locale”.

Alla procedura – si apprende ora dalla documentazione resa disponibile dalla Provincia di Foggia, competente dal punto di vista territoriale sulle tratte in questione e incaricata di gestire l’affidamento – ha infatti preso parte un solo operatore, ovvero Blue Navy Ferries, poi rimastone escluso.

Fonte: napolidavivere

La società, partecipata da Irene e Andrea Tortora, aveva infatti presentato una offerta mancante di cauzione provvisoria e Passoe. La documentazione inviata successivamente dalla compagnia, nell’ambito dell’iter di soccorso istruttorio attivato a suo favore, è stata comunque valutata come inidonea dalla commissione giudicatrice (la polizza assicurativa della cauzione era stata infatti sottoscritta dopo il termine ultimo previsto dal bando) e l’offerta di Blue Navy Ferries è stata quindi esclusa.

Sul tavolo, anche in questa edizione 2023 della gara, la Regione Puglia aveva messo un contributo di 398.904,5 euro per l’attivazione di un collegamento via mare che coprisse la tratta in questione in un massimo di tre ore, effettuando almeno 3 coppie di corse a settimana, nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 27 agosto 2023, con una unità in grado di trasportare almeno 180 persone. Lo riporta il sito shippingitaly.it